Сирия, 10 февраля. В Африне взрыв автомобильной бомбы убил 8 человек. В Идлиб прибыли турецкие танки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары с воздуха по опорным пунктам радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: занимают позиции на западе Алеппо у международной трассы М-5 и, по неподтвержденным данным, потеряли несколько бойцов при нападении террориста-смертника.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): обвиняется в установке бомбы у города Шхиль на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесла удар по позициям сирийской армии на западе провинции Алеппо.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в организации теракта в Африне на севере Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: в Идлиб направили еще один конвой подкрепления и тяжелой боевой техники, включая танки.

Провинция Алеппо

Источник в сети Twitter (@mohmad_rasheed) передает, что вертолеты ВВС Сирии наносят точечные удары с воздуха по опорным пунктам боевиков у деревни Атариб.

Сутками ранее сирийская армия совершила рывок на юго-западе провинции, в ходе которого боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» были вынуждены сдать правительственным силам ряд поселков у трассы М-5. Понеся тяжелое поражение на западе провинции, джихадисты выпустили заявление о том, что им удалось убить несколько иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции (союзное ополчение, поддерживающее легитимное правительство САР), в результате контратаки позиций САА у деревни Аль-Калария с помощью заминированного автомобиля с террористом-смертником за рулем.

На севере провинции прогремел мощный взрыв. Как передает агентство Al Mohrar, детонировала бомба, установленная в автомобиле в городе Африн. Погибло восемь человек. Так как кантон Африн находится под контролем турецкой армии и союзных отрядов, в установке бомбы подозревают курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF), которые совершают вылазки за линии их обороны с целью проведения диверсий, призванных дестабилизировать ситуацию в регионе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Самодельная бомба, установленная в автомобиле, детонировала в городе Шхиль на востоке провинции. Как сообщает Twitter-канал Sada Al Sharqieh, пострадавших среди мирного населения не зафиксирована. Прибывшие на место боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) в оккупации которых находится город, сообщили, что в установке бомбы подозревают террористов «Исламского государства». Террористы ИГИЛ по-прежнему сохраняют активность на востоке провинции и совершают нападения на объекты SDF.

Провинция Идлиб

Очередной конвой турецкой армии вошёл на территорию провинции через погранпереход «Баб аль-Хава», как сообщает новостной портал Halab Today TV. За последнюю неделю в САР в общей сумме было переброшено уже 1300 единиц военной техники и грузовиков материально-технического обеспечения из Турции. Еще одна колонна тяжелой военной техники из десяти танков и бронированных автомобилей прошла через КПП «Кафр-Лусин» на севере провинции.

По данным медиаресурса Al Mohrar Media, боевикам вооруженной оппозиции удалось уничтожить противотанковый расчет САА на фронте у деревни Ат-Тальхия на востоке провинции.

ВВС Сирии наносят точечные удары по опорным пунктам боевиков в районе деревень Бинниш, Ат-Тальхия и у поселка Тафтаназ. Информации о потерях радикалов в живой силе и боевой технике пока что уточняется.

Провинция Хама

По данным агентства UFUK Media, боевики нанесли удар из тяжелой артиллерии по вертолетной площадке сирийской армии у поселка Джуб-Рамла. Предполагается, что обстрел был произведен со стороны наблюдательного пункта турецкой армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.