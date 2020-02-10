Актер Билли Портер пришел на «Оскар» в женском платье и на высоких каблуках

Лос-Анджелес, 10 февраля. Американский актер Билли Портер открыл церемонию вручения «Оскара», явившись на мероприятие в вызывающем наряде.
Артист предстал перед публикой в женском платье и на высоких каблуках. Само одеяние Портера было довольно эпатажным, платье отличалось золотым перьевым верхом и имело пышную цветную юбку.
Актриса Лора Дерн, известная своей ролью в блокбастере «Парк Юрского периода», поинтересовалась у Портера, что за наряд на нем.
«Это блестяшки», — заявил актер.
В ответ Дерн заметила, что чувствует закомплексованность рядом с ним. Другие участники церемонии дали образу Портера название «Золотой феникс».
The Category Is: ROYALTY ????????#academyawards2020 . . Creative Direction and Styling by @sammyratelle for @rrrcreative Grooming by @heyannabee Wearing Custom Couture by @gilesdeacon_ Jewels by @atelierswarovski Custom Shoes by @jimmychoo designed by @sandrachoiofficial ???? by @gettyentertainment
Отмечается, что актер ранее уже приходил в женском наряде на детскую передачу «Улица Сезам».
Ранее сообщалось, что Хоакин Феникс получил «Оскар» за работу над фильмом «Джокер». Актер стал обладателем золотой статуэтки в номинации «Лучший актер», передавало Федеральное агентство новостей.