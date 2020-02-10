Актер Билли Портер пришел на «Оскар» в женском платье и на высоких каблуках

Лос-Анджелес, 10 февраля. Американский актер Билли Портер открыл церемонию вручения «Оскара», явившись на мероприятие в вызывающем наряде.

Артист предстал перед публикой в женском платье и на высоких каблуках. Само одеяние Портера было довольно эпатажным, платье отличалось золотым перьевым верхом и имело пышную цветную юбку.

Актриса Лора Дерн, известная своей ролью в блокбастере «Парк Юрского периода», поинтересовалась у Портера, что за наряд на нем.

«Это блестяшки», — заявил актер.

В ответ Дерн заметила, что чувствует закомплексованность рядом с ним. Другие участники церемонии дали образу Портера название «Золотой феникс».

Отмечается, что актер ранее уже приходил в женском наряде на детскую передачу «Улица Сезам».

Ранее сообщалось, что Хоакин Феникс получил «Оскар» за работу над фильмом «Джокер». Актер стал обладателем золотой статуэтки в номинации «Лучший актер», передавало Федеральное агентство новостей.