Саакашвили призвал грузин мобилизоваться против «блатных парней» в политике

Киев, 10 февраля. Лидер партии «Грузинская мечта» и предприниматель Бидзина Иванишвили постарается «украсть» голоса на выборах, жителям Грузии необходимо мобилизоваться, чтобы этому противостоять. Об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала Mtavari Arxi.

«Что это за мобилизация — это самоорганизация людей, чтобы не позволить блатным парням и криминальным элементам терроризировать мирных людей», — отметил политик.

Саакашвили указал на то, что в школе учился на «отлично», но «блатным парням» не позволял себя запугивать.

Ранее Саакашвили заявил, что считает неверным свое решение уехать из Грузии в 2013 году. По его словам, поводом для бегства стала не угроза уголовного преследования, а желание «дать всем отдохнуть».

«Я ушел, потому что устал и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. На сегодняшний день я считаю, что допустил ошибку», — признался экс-лидер Грузии.

Корреспондент напомнил, что в Грузии бывший глава, скорее всего, сел бы за решетку, поскольку против него возбудили сразу несколько уголовных дел. Саакашвили обратил внимание на то, что все-таки выбрал «худший выход — оставить свою страну».