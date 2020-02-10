LIVE: Жертвы домашнего насилия и эксперты в пресс-центре «Патриот»

Известные женщины расскажут о пережитом опыте домашнего насилия в прямом эфире из пресс-центра Медиагруппы «Патриот»

Известные женщины расскажут о пережитом опыте домашнего насилия в прямом эфире из пресс-центра Медиагруппы «Патриот»

С абьюзивными отношениями сталкивалась звезда 90-х, певица Наталья Штурм. Милану Кержакову бывший муж, знаменитый футболист, обвинял в употреблении наркотиков и пытался отобрать сына. Истории этих женщин приводят в качестве аргументов как защитники, так и противники законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия.

Эта инициатива поделила общество на два лагеря. С самого начала обсуждение законопроекта сопровождают противоречивая статистика, спекуляции и конспирологические теории. В понедельник 10 февраля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» мы поговорим с представителями власти, силовых структур и с теми, кто не понаслышке знает, что такое насилие в семье.

На конференции «Что ждет домашних насильников, российскую семью и институт брака» мы попробуем разобраться во всем информационном шуме, которым окружен резонансный закон. Вы сможете следить за дискуссией в прямом эфире на нашем Youtube-канале. Начало трансляции в 14:00

