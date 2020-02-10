Автоэксперт Похмелкин прокомментировал рейтинг регионов России по доступности бензина

Москва, 10 февраля. В Москве одни из самых высоких цен на топливо, поэтому столица не стала лидером рейтинга российских регионов по доступности бензина для населения, заявил известный российский автоэксперт Виктор Похмелкин.

Председатель «Движения автомобилистов России» в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей заявил, что первое место в списке именно северного региона (Ямало-Ненецкий автономный округ) его нисколько не удивляет.

«Там высокие зарплаты и расположены серьезные нефте-газодобывающие предприятия, — отметил он. — Вся жизнь вокруг них, в основном, и построена. Естественно, они могут себе позволить платить высокие зарплаты. Плюс всякие северные надбавки. Да и цены на бензин не такие уж и высокие».

Второе место в рейтинге заняла российская столица, где, по словам собеседника ФАН, уровень жизни значительно выше, чем во многих других регионах, но, все-таки, не такой, как на Севере.

«В Москве к тому же достаточно высокая стоимость бензина, одна из самых высоких по стране, — подчеркнул Похмелкин. — Поэтому она и не лидер. А вообще, на мой взгляд, помимо зарплаты, — это всем понятный критерий, есть еще один важный момент».

Выигрывают те регионы, где отсутствует монополия какого-либо нефтяного гиганта, считает эксперт.

«Вот для сравнения — в моем родном Пермском крае есть полная монополия «Лукойла», — привел наглядный пример глава ДАР. — И все цены на топливо держит именно эта компания. А вот в соседней Свердловской области такой монополии нет, а есть конкуренция. Поэтому можно все-таки выбрать бензин подешевле».

Ранее РИА Рейтинг, на основе данных Росстата, опубликовало классификацию, согласно которой видно, в каком регионе РФ можно приобрести бензина на местную среднемесячную зарплату больше, а где меньше.

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где на «чистый» средний доход можно купить 2091 литр АИ-92. В тройке лидеров также Москва (1886) и Ненецкий автономный округ (1640). Санкт-Петербург на девятой позиции (1274).В низу рейтинга Карачаево-Черкесская Республика (525), Республика Дагестан (531) и Кабардино-Балкарская Республика (554).