Журналисты выяснили, почему жена Зеленского облачилась в черное на встречу с папой римским

Киев, 10 февраля. Первая леди Украины Елена Зеленская облачилась в черное на встрече с папой римским Франциском в Ватикане, что вызвало недоумение у некоторых пользователей украинского сегмента Интернета.

Украинские интернет-пользователи активно обсуждали наряд жены президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые из юзеров предположили, что в семье Зеленских траур.

Однако выяснилось, что на встречах с понтификом жены других лидеров были также в черных одеяниях. Журналисты интернет-издания «Обозреватель» отметили, что особый дресс-код — одна из традиций Ватикана.

«Черное платье и черное кружево на голове (мантилья) символизируют траур по утрате светской власти Папой Римским. Согласно протоколу, именно такой наряд для женщин, удостоенных аудиенции у понтифика является правильным», — сообщило издание.

Исключение делается для католических королев, а также жен и вдов католических монархов. Им позволяют приходить на встречу с папой римским в нарядах белого цвета.

Зеленская в своем Instagram-аккаунте поделилась фотографиями со встречи с понтификом.

«Имели честь быть представленными его святейшеству папе римскому Франциску», — написала жена главы украинского государства в своем профиле.

Как пишет пресса, Зеленская выбрала для встречи с Франциском юбку Dolce&Gabbana, жакет украинского бренда Six дизайнера Юлии Богдан и туфли от Jimmy Choo.