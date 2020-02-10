В год 75-летия Победы молдавские «демократы» продолжают воспевать фашистов

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае прошлого года — так и не довелось ему ни разу там побывать. В связи с чем он начал работу над документальным циклом «17 мгновений молдавской весны», так как в режиме реального времени параллельно с публикациями нашего «сериала» власть той весной в стране поменялась.

Помогали же ему в работе… сами местные жители, присылающие (до сих пор) материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть, по сути, на наших глазах живет (и развивается) беспрецедентный проект в новейшей медиаистории — создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

Сегодня, как и в прошлой «серии», тема тяжелая и трудная: про фашистов рядом с верхушкой молдавской власти. К сожалению. Грустно мне, потому что всякого рода нацистов и унионистов (сторонников вхождения Молдавии в состав Румынии) привечают и в администрации президента-социалиста, друга нашей страны. Недавно Игорь Додон подписал указ о присуждении звания народного артиста Молдавии рок-музыканту Нику Цэрнэ, известному своей антимолдавской и прорумынской позицией. Он последовательно выступает за ликвидацию государственности Молдавии. Но это так, небольшая ремарка.

Скандал же в другом: в Молдавии сегодня некоторые проплаченные Западом СМИ начинают истерить по поводу идеи создания в Кишиневе филиала петербургского Музея блокадного Ленинграда. Повторить? Идея создания филиала музея в Кишиневе была озвучена в ходе визита молдавской делегации в Петербург на мероприятия, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда. В делегацию вошел и мэр Кишинева Ион Чебан.

И тут вдруг началась настоящая информационная кампания. Молдавская журналистка Наталья Морарь, «муза революции 7 апреля 2009 года», когда в Кишиневе громили здания парламента и администрации президента, вдруг спросила Иона Чебана, зачем ему вообще эта идея с музеем блокадного Ленинграда. По ее мнению, задумка якобы снова расколет молдавское общество.

В заочные помощники себе Морарь выбрала бывшего и. о. мэра Кишинева Руслана Кодряну, побывавшего ранее как с либералами, так и с демократами (партии, враждебные молдавской государственности). Причем к тому, как Кодряну был назначен на пост и. о. мэра столицы, есть много процедурных вопросов. Иными словами, он сидел в том кресле, вполне вероятно, незаконно. Так вот, Кодряну тоже раскритиковал идею музея блокадного Ленинграда в Кишиневе, забыв, наверное, что и уроженцы Молдавии сражались за этот (наш! мой родной) великий город и то, что именно блокадники-врачи, эвакуированные по Дороге жизни, подняли после 1944 года молдавскую медицину.

С одной стороны, мэр Чебан раскритиковал комментарий Кодряну по этому поводу.

«Когда мы говорим сегодня о блокадниках, мы говорим о самом большом кладбище в мире, о братской могиле, где погребено около 500 тысяч человек. И говорить с сарказмом на эту тему нельзя. А этот фраер, который сегодня должен отвечать, в том числе уголовно, за «ремонт» улицы Иона Крянгэ, на который было потрачено 26 миллионов леев, за автобусы и многое другое, не должен позволять себе высказываться подобным образом обо всех этих людях, издеваться над их подвигом. В блокадном Ленинграде погибло также много молдаван. Такую гражданскую позицию я ни в коем случае поощрять не могу и не буду», — подчеркнул Чебан в телеэфире.

По его словам, создание в Кишиневе музея блокады Ленинграда — это инициатива группы граждан.

«Я попросил губернатора Санкт-Петербурга посодействовать этой группе в их планах. Мэрия как таковая не участвует в этом, но способствует. Я поддерживаю эту инициативу», — добавил градоначальник.

В то же время кишиневский телеканал «Публика ТВ» выпустил репортаж, в котором критикует идею открытия музея блокадного Ленинграда на фоне якобы забвения в отношении инициативы создать музей жертв политических репрессий.

В тон действиям проплаченных журналистов (Наталья Морарь, по некоторым данным, кормится на деньги Джорджа Сороса, а «Публика ТВ» спонсируется беглым олигархом Владом Плахотнюком) голос подает и экс-премьер Майя Санду, которая также живет на деньги Сороса. Она раскритиковала инициативу президента Молдавии отреставрировать главный в стране мемориал Великой Отечественной войны. Причем, скорее всего, это будет делаться за российские деньги. Видимо, Санду не нравится ничего, что касается России. Даже если это и финансовая помощь государству. Ранее она заявляла, что маршал Йон Антонеску, приспешник Адольфа Гитлера, уничтоживший сотни тысяч евреев в Молдавии и сопредельных территориях, — всего лишь «неординарная историческая личность». Вот такой человек стоял у руля Молдавии совсем недавно (я о Санду).

Председатель Национального координационного комитета «Победа», глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексей Петрович так прокомментировал высказывание Майи Санду о планах на ремонт мемориала «Вечность» в социальных сетях.

«Со времен оставившего о себе печальную память министра обороны [Анатола] Шалару мне не доводилось утруждать себя комментариями действий и высказываний политических деятелей нашей республики. Нелепые реплики растерявших свой электорат политических партий, «боровшихся» за объединение с Румынией, «очищавших» Молдову от наследия большевизма и стоявших на страже «российской угрозы», сегодня не вызывают даже усмешки. Надеюсь, что и ответственные государственные органы установят обстоятельства, при которых был принят Закон №230 от 4 октября 2018 года, гласящий, что 9 мая, помимо Дня Победы и памяти героев, павших за независимость Родины, мы отмечаем также и День Европы. Надеюсь, что этот закон будет отменен, а превысившие свои полномочия парламентарии понесут заслуженное наказание».

Он напомнил, что бывший премьер-министр Санду сделала заявление относительно главной воинской святыни страны, мемориала воинской славы «Вечность», выразив сомнение в необходимости его реконструкции, а также привязала будущий ремонт к электоральной кампании.

«Во-первых, госпожа Санду проявила крайнюю некомпетентность в знании вопроса. Вероятно, негативное отношение к памяти борцов-антифашистов, воинов Красной армии, настолько сильно, что оказалось сильнее профессиональной памяти бывшего министра просвещения и бывшего премьер-министра. Проблемы с мемориальным комплексом «Вечность» начались еще в 2013 году, когда стали разрушаться элементы мемориала. И с тех пор ответственное за военно-исторический объект министерство обороны стало поднимать вопрос о необходимости выделения денежных средств на его содержание. Время шло, мемориал рушился, офицеры из Минобороны продолжали писать письма и взывать о помощи. Правительство Филата отмолчалось. Правительства всех последующих товарищей тоже. И только в кабинете Санду ее коллега по блоку ACUM, министр внутренних дел Андрей Нэстасе пнул в расшатанные плиты мемориала — ликвидировал пост карабинеров, несший службу на территории комплекса. И сразу два чудовищных случая вандализма, не раскрытые до сих пор», — напомнил Петрович.

Он добавил, что министр обороны Павел Войку в кабинете Санду подготовил и представил соответствующий отчет о необходимости реконструкции мемориала.

«О приоритетах и «умирающих от голода». За время фашистской оккупации в нашей стране было уничтожено более 300 тысяч человек. Их расстреливали, вешали, забивали до смерти и в том числе морили голодом. В промышленных масштабах. И святой долг любого правительства, вне зависимости от его взглядов, — сохранить достойную память о тех, кто спас мир от коричневой чумы. Вечный огонь горит в Москве и Петербурге, Париже и Мюнхене, горит и будет гореть в Кишиневе. А потому напрасный, неблагодарный и недостойный путь борьбы с памятью. Особенно с народной», — заключил Петрович.

Резюмирую: президент, спикер парламента, мэр столицы Молдавии представляют одну партию (социалистов), ими же сформировано и правительство. Хочется пожелать им сил в борьбе (в том числе электоральной — уже и в этом году) и с грустью отметить, что их противники из условно «демократического» и «проевропейского» лагеря для противостояния своим соперникам избрали совершенно гнусные методы, о которых я рассказал выше, — развалить мемориал памяти павшим во время войны и не дать открыть музей блокады Ленинграда. Дай им волю — они еще и памятник Антонеску поставили бы. Причем руками имбецилов, которые вязали меня в аэропорту Кишинева: там по лицам этих палачей из СИБ (Службы информации и безопасности; местная спецслужба) было видно, что они готовы выполнить любой приказ. И уж тем более — о возвеличивании фашистов.

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1181420-strashennyi-kuklovod-ili-v-chikh-rukakh-nakhoditsya-moldaviya-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятая часть цикла: https://riafan.ru/1183766-grantoedy-na-strazhe-velikoi-moldavskoi-tainy-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестая часть цикла: https://riafan.ru/1184210-v-evropu-s-chuzhim-pasportom-ili-velikorumynskie-ponty-moldavskikh-patriotov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Седьмая часть цикла: https://riafan.ru/1184751-velikie-moldavskie-okkupanty-to-li-my-ikh-to-li-oni-ukrainu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восьмая часть цикла: https://riafan.ru/1185305-karer-i-karera-plemyannika-plakhotnyuka-kto-otpravit-oligarkha-po-etapu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятая часть цикла: https://riafan.ru/1185772-v-moldavii-perevorot-a-my-preduprezhdali-kolonka-aleksandra-malkevicha

Десятая часть цикла: https://riafan.ru/1185743-v-moldavii-perevorot-syadut-vse-ili-s-odnoi-storony-ili-s-drugoi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Одиннадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1186383-s-kem-spal-igor-dodon-ili-zheleznye-ponty-staroi-vlasti-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двенадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189313-za-lupu-ne-spryacheshsya-usatyi-moldavskii-chekist-nakazhet-plokhisha-kolonka-aleksandra-malkevicha

Тринадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189609-moldavskie-demokraty-pytalis-stat-bolshimi-kak-tramp-no-ne-sdyuzhili-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четырнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1190561-demokrat-narkobaron-i-ego-sudi-kto-pomogal-plakhotnyuku-nasilovat-konstituciyu-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1191013-za-zdravie-oligarkhov-pil-moldavskii-volokita-kak-v-kishineve-oskvernyali-pushkina-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1192768-amerikanskie-igry-na-moldavskom-stadione-priz-golova-oligarkha-kolonka-aleksandra-malkevicha

Семнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1193052-sportsmeny-kurilshiki-na-strazhe-demokraticheskoi-narkoty-namestnika-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восемнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1193348-chastnyi-sud-i-zhilishnye-chastnosti-chem-platili-slugam-moldavskie-oligarkhi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1194613-lezhavshii-doma-u-muzha-zhasmin-premer-moldavii-sel-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1205697-moldavskii-beg-s-prepyatstviyami-s-dengami-iz-strany-i-ot-shoigu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двадцать первая часть цикла: https://riafan.ru/1209207-v-moldavii-voruyut-novyi-milliard-a-na-rasskazyvayushikh-ob-etom-zhurnalistov-davyat

Двадцать вторая часть цикла: https://riafan.ru/1220751-ege-gei-t-ili-kto-shamanit-na-vyborakh-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двадцать третья часть цикла: https://riafan.ru/1224174-k-moldavaninu-s-koshkoi-edet-neotlozhka-ili-kogda-v-kishineve-razvalitsya-pravyashaya-koaliciya

Двадцать четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1227095-novye-sokrovisha-moldavskikh-piratov-ili-skolko-mozhno-raspilit-na-basketbole

Двадцать пятая часть цикла: https://riafan.ru/1248734-nacionalisty-v-kishineve-ili-kto-zastavil-prorusskogo-mera-postavit-na-banderovca