Бессараб рассказала, как государство обеспечит ветеранов вниманием и заботой в День Победы

На единовременные выплаты российским ветеранам по случаю 75-летия Дня Победы выделят 71 миллиард рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Эта выплата нужна, чтобы подчеркнуть важность празднования Дня Победы, а другие меры социальной поддержки государства для ветеранов сохранятся, объясняет член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Российский премьер рассказал, что деньги ветераны получат в апреле-мае 2020 года. Ранее соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в связи с юбилеем Дня Победы. Единовременная федеральная выплата полагается не только ветеранам, но и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Путин подчеркнул, что согласно обычной практике, выплаты к годовщине Победы составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла, однако в 2020 году власти решили отступить от ранее установленной суммы. В этом году размер единовременных выплат составит 75 тысяч рублей.

Как пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб, помимо единовременной выплаты, ветераны Великой Отечественной войны получают две пенсии (как военнослужащие и по старости).

«Обе пенсии на сто процентов их обеспечивают. Кроме того, каждый ветеран к этому моменту должен быть обеспечен соответствующим жилым помещением, — уточнила Бессараб в интервью Федеральному агентству новостей. — Ко Дню Победы многие регионы занялись ремонтом таких жилых помещений для ветеранов. Это федеральная единовременная выплата, но в регионах подготовят свои подарки и уделят внимание ветеранам».

При этом в каждом российском регионе очень серьезно подошли к вопросу празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, говорит парламентарий.

«На протяжении всего года будут готовить соответствующие мероприятия и по возможности включать в них ветеранов, так как, к сожалению, они люди уже достаточно возрастные. Мы бы хотели их пригласить на парад Победы, будь это в Москве или в регионах России, чтобы ветераны могли набраться сил и эмоций в этот праздник. Их нужно максимально обеспечить вниманием и заботой, и я думаю, что ни один ветеран не будет обойден в эти день и год. В течение всего года планируется оказание помощи и поддержки. Единовременная выплата нужна, чтобы подчеркнуть празднование Дня Победы. Но это не значит, что ветеранам перестанут помогать или выплачивать повышенную пенсию. Весь набор льгот и преференций для ветеранов сохраняется», — добавила собеседница ФАН.

Ранее глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский восхитился тем, как жители России уважают свою историю и чтят ветеранов. По его словам, в его стране дела обстоят совершенно иначе.

Праздничные мероприятия с участием войск в день Победы пройдут в 475 городах и населенных пунктах России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, к 75-летию окончания Великой Отечественной войны министерство обороны разработало целый комплекс мероприятий. Они будут реализовываться в течение всего 2020 года.