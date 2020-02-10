Соболь напомнили о лжеголодовке после ее попыток пристыдить тех, кто смотрит «Оскар»

Москва, 10 февраля. Известная своими истериками в Мосгоризбиркоме скандальная соратница блогера Навального Любовь Соболь попыталась пристыдить зрителей церемонии «Оскар».

В своем Twitter юрист признанного иноагентом ФБК напомнила, что в то время, пока пользователи следят за вручением главной кинопремии, фигурантам по делу «Сети» (организация запрещена в РФ) выносят приговоры.

«Кровожадные нелюди. Нет слов. Как так можно?» — добавила она.

При этом Соболь не уточнила, как связаны между собой вынесение приговоров террористам и церемония «Оскара». Пользователи соцсети посчитали, что Соболь просто пытается напомнить о себе и «словить хайп», используя кинопремию, ведь тема «Оскара» была самой обсуждаемой минувшей ночью.

Многие решили пристыдить Соболь в ответ и напомнили ей о ее лжеголодовке.

«Любовь, голодать за них будешь? Или люди не твоего полета?», «Хватит ересь писать, Любовь», — попросили микроблогеры.

Поведение Соболь прокомментировал и политолог Иван Аркатов. По его мнению, деятели российской «оппозиции» стараются использовать различные инфоповоды, потому что в противном случае о них просто забудут.

«Они на этом зарабатывают свои очки — на этом пиаре, но по факту им наплевать на людей (и на фигурантов дела «Сети» в том числе). Они не вникают в их проблемы, а просто громко кричат», — пояснил он в комментарии Nation News.

Эксперт добавил, что Навальный и его соратники пытаются выставить себя «борцами за все хорошее и против всего плохого», но по факту они никому не помогают.

«И я думаю, что тут нет смысла привязывать это к делу «Сети» — это просто желание пиара», — заметил политолог.

Аркатов добавил, что люди устали от вечных «истерик» оппозиции и у людей пропало доверие к ним.

В качестве примера он привел гипотетическую ситуацию с кошками.

«Если завтра наше государство выскажется, к примеру, по поводу любителей кошек, то наша оппозиция поднимет ор и крик, не разбираясь в событиях», — с иронией заметил политолог.

По мнению специалиста, если бы Навальный и его соратник вместо крика занимались реальными делами, им доверяли бы больше.