Депутат Морозов назвал надуманными обвинения Пентагона в кибератаках со стороны России

Москва, 10 февраля. Своими обвинениями в кибератаках со стороны России США пытаются развязать информационную войну и оккупировать весь мир. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия якобы проводит некие «кибероперации» в попытке «перестроить мировой порядок» и «переписать историю».

«Все обвинения со стороны Америки в том, что Россия участвует в гибридных войнах и использует кибератаки, носят надуманный характер и не подтверждены никакими убедительными и реальными фактами. Я считаю, что заявление министра обороны США — это очередная информационная атака на российскую сторону», — подчеркнул Морозов.

Слова Эспера стали не первым обвинением в кибератаках со стороны России. Так, ранее бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер потратил впустую два года и несколько десятков миллионов долларов американских налогоплательщиков, чтобы найти следы надуманного «вмешательства» Москвы в президентские выборы в Соединенных Штатах. В итоге Мюллер был вынужден признать, что его расследование провалилось.

По мнению Морозова, своими бездоказательными обвинениями в «кибератаках» США пытаются прикрыть собственную неблаговидную деятельность в Сети.

«Это попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую, поскольку именно Соединенные Штаты Америки активно развязывают войны, особенно информационные, и пытаются за счет продвижения в Сети своих обвинений и политики НАТО оккупировать весь мир», — заявил депутат.

Эксперт отметил, что методы Вашингтона заслуживают осуждения. Кроме того, по словам Морозова, все обвинения в «кибератаках» можно переадресовать Белому дому, поскольку именно он влияет на информационное пространство, чтобы дестабилизировать ситуацию как в мире, так и в РФ.

«Россия не практикует действий в киберпространстве, так как не обладает специализированными подразделениями, в отличие от США, у которых есть кибернетическое командование», — сказал депутат в беседе с корреспондентом издания «Экономика сегодня».

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин назвал абсурдными заявления Эспера о «кибератаках со стороны России». По его мнению, Вашингтон хочет ослабить Москву, поскольку последняя выступает за многополярный мир.