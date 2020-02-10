Сирийская армия зачищает от боевиков юг Алеппо и северо-восток Идлиба

Дамаск, 10 февраля. Подразделения сирийской правительственной армии продолжают наступление на террористов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 сразу в нескольких направлениях — на юге провинции Алеппо и северо-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно, бойцы сирийской армии продвинулись в сторону населенных пунктов Расм Ас-Сахридж провинции Идлиб и Косния провинции Алеппо. Они также нанесли удары по позициям боевиков в регионе.

В данный момент сирийские войска ведут борьбу с террористами, чьи позиции расположены в населенных пунктах Марьюда, Макхала, Хирбет Аль-Куса и Хувейр Аль-Эйс. Известно, что бандформирования несут большие потери в живой силе и технике.

Со стороны юга Алеппо наступает другая часть армии САА — военные продвигаются на оси поселка Аль-Эйс, разбивая позиции незаконных вооруженных группировок в регионе.

На северо-востоке и востоке города Идлиб военные продолжают наносить артиллерийские и ракетные удары по путям передвижения боевиков неподалеку от Тафтаназа и Сармина. САА удалось перехватить пути снабжения противника. Кроме того, сирийские бойцы активно расширяют контроль на автотрассе Хама — Алеппо.

Ранее сообщалось, что сирийским военным удалось освободить деревни Луф и Камхана, расположенные на оси Хан-ас-Сабиль к востоку от города Серакиб. Боевики «Джебхат ан-Нусры» были вынуждены оставить регион, у них были большие потери в составе и оружии. Сирийские военные также провели интенсивные артиллерийские обстрелы по местам и укреплениям террористических организаций к северо-востоку от Хан-ас-Сабиля, вынудив джихадистов отступить. После ожесточенных столкновений САА также зачистила от террористов поселения Инкерати, Кафр-Батих и Кафр-Дадах.

1 Организация запрещена на территории РФ.