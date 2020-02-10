Пассажиры карантинного судна Diamond Princess в Японии пожаловались на плохие условия

Токио, 10 февраля. Пассажиры, которые находятся на карантинном круизном судне Diamond Princess в японской Йокогаме, пожаловались на плохие условия пребывания и отсутствие медикаментов.

Как передает телеканал NHK, пассажиры направили соответствующее письменное обращение в министерство здравоохранения страны. Сэнда Макото, один из составителей жалобы, отметил, что некоторые медикаменты к настоящему моменту доставили, однако лекарства для супруги получить еще не удалось.

«Консультации предоставили только для иностранных граждан на английском языке. Из еды, в частности, стейки, которые не могут есть пожилые люди. Мы требуем, чтобы министерство здравоохранения предприняло необходимые меры в кратчайшие сроки», — сообщил Сэнда Макото.

Пассажиры в жалобе также попросили предоставить чистое постельное белье, провести уборку в каютах, обеспечить находящихся на судне необходимыми им лекарствами и питанием.

Круизное судно сейчас находится рядом с портовым городом Йокогама на карантине. Планируется, что он закончится 19 февраля. Изначально новый тип коронавируса был обнаружен у 10 пассажиров, позже появилась информация, что еще 120 человек заболели 2019-nCoV.