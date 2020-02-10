Коронавирус не выявили у россиян на круизном лайнере в Японии

Токио, 10 февраля. Посольство России в Японии подтвердило, что граждан РФ среди тех, кто заразился вирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess в порту японского города Иокогама, нет. Об этом говорится в сообщении дипломатического ведомства.

«Российских граждан среди заразившихся вирусом на круизном судне нет», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Напомним, 10 февраля японские врачи выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом на судне. При этом общее число заболевших в Японии достигло 130. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния островного государства в воскресенье сообщило, что украинец, который находился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии, заразился китайским коронавирусом. Изначально новый тип коронавируса был обнаружен у 10 пассажиров круизного судна. Среди них отсутствуют пациенты в тяжелом состоянии. МИД Японии сообщил посольству России, что на борту Diamond Princess находятся 24 россиянина. Напомним, судно сейчас находится рядом с портовым городом Йокогама на карантине. Планируется, что он закончится 19 февраля.

Китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Она была вызвана новым типом коронавируса. По последним данным, от вируса погибло более 800 человек. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса.