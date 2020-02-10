СК выяснит причины ЧП на Пхукете, где погибли двое детей из России

Москва, 10 февраля. Российские следователи выяснят обстоятельства столкновения двух катеров у побережья острова Пхукет, в результате которого погибли двое детей из России, заявила пресс-служба Московского межрегионального управления на транспорте СК России.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи проводят доследственную проверку по факту ЧП и находятся в тесном контакте с Министерством иностранных дел России.

По предварительным данным, два скоростных катера столкнулись утром в понедельник у восточного побережья Пхукета. На борту одного из лайнеров находились российские туристы. В результате столкновения погибли двое детей из России, более 20 человек пострадали.

Ранее в посольстве России в Таиланде сообщили, что диппредставительство отслеживает судьбу всех пострадавших россиян.