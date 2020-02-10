СК выяснит причины ЧП на Пхукете, где погибли двое детей из России

Москва, 10 февраля. Российские следователи выяснят обстоятельства столкновения двух катеров у побережья острова Пхукет, в результате которого погибли двое детей из России, заявила пресс-служба Московского межрегионального управления на транспорте СК России.
«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи проводят доследственную проверку по факту ЧП и находятся в тесном контакте с Министерством иностранных дел России.
#อุบัติเหตุ #ภูเก็ต pic.twitter.com/oUH4wwWFch— P.Phuket (@dreammkt) February 10, 2020
По предварительным данным, два скоростных катера столкнулись утром в понедельник у восточного побережья Пхукета. На борту одного из лайнеров находились российские туристы. В результате столкновения погибли двое детей из России, более 20 человек пострадали.
Ранее в посольстве России в Таиланде сообщили, что диппредставительство отслеживает судьбу всех пострадавших россиян.