Алжир выразил обеспокоенность из-за вмешательства Турции в Ливию

Алжир, 9 февраля. Алжир поддерживает инициативы, направленные на прекращение кровопролития в Ливии и формирование условий, необходимых для поиска компромиссов между противоборствующими ливийскими сторонами. Об этом накануне в ходе Африканского саммита, проходившего в эфиопской столице Аддис-Абебе, заявил глава Алжира Абдель Маджид Теббун.

По словам алжирского президента, трагедия, «которая продолжает охватывать Ливию» является для него источником для серьезного беспокойства. Кроме того, он отметил, что ливийские граждане не заслуживают тех бед, которые обрушились на их страну.

Также Теббун подчеркнул, что Алжир выступает против любого иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии и придерживается позиции, что единственным путем выхода из ливийского кризиса является мирный политический диалог. Он добавил, что кровопролитие в североафриканской стране должно прекратиться как можно скорее, а ее территория не должна выступать в качестве арены для конкуренции ведущих мировых государств.

Напомним, несмотря на то, что турецкая сторона подтвердила обязательства касательно невмешательства в Ливию и соблюдения оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН), Анкара продолжает снабжать бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) вооружениями, боевой техникой, а также сирийскими наемниками, переброшенными из Идлиба.

Именно агрессия Турции в отношении Ливии приводит к эскалации ливийского конфликта и не дает противоборствующим сторонам сесть за стол переговоров для заключения устойчивого перемирия. Ранее редакция Федерального агентства новостей (ФАН) рассказывала о маршрутах турецких оружейных поставок.