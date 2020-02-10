Эксперт Кусков рассказал, как защититься от нового способа кражи денег со счетов

Москва, 10 февраля. Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков объяснил, как защитить себя от нового способа кражи денежных средств с банковского счета.

«Наличие смартфона и карты на оплату услуг банка всегда порождает желание людей, занимающихся противоправными действиями, развести граждан», — пояснил специалист.

По словам эксперта, обычно такие звонки настоящие финансово-кредитные организации и специалисты не совершают. Кроме того, указал Кусков, никакие изменения и транзакции по устному запросу ни в одном банке не делаются, передает RT.

Эксперт посоветовал ни в коем случае не сообщать злоумышленникам свои данные.

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что мошенники, которые специализируются на краже средств со счетов, придумали новой способ хищения денег.