Миро назвала «жалким зрелищем» декольте и прическу «бабушки» Ветлицкой

Москва, 10 февраля. Скандальный светский блогер Лена Миро раскритиковала новый имидж вернувшейся на сцену российской поп-исполнительницы Натальи Ветлицкой. Она назвала образ певицы «жалким зрелищем».

Она обратила внимание на пышное декольте артистки, предложив ей «костыль и плед».

«Пледом — укрыть вываленные из декольте силиконовые имплантанты. Костылем — подпереть старушечью стойку Натальи Игоревны», — написала Миро.

В целом, блогер охарактеризовала новый имидж Ветлицкой как «жалкое зрелище», особенно ей не понравилась прическа певицы.

«Все эти розовые волосики, пайетки, «дерзкое мини» <…> являются прямым свидетельством недалекости ума», — считает автор.

Миро отметила, что Ветлицкая когда-то была весьма привлекательной, но сейчас стареет очень «некрасиво», поскольку неумна и не имеет талантов.

«У Ветлицкой талантов нет. Поет плохо. Ума невеликого. А красивой женщиной быть привыкла. Однако красота Натальи Игоревны прошла. Это вам скажу не только я, но и любой мужик», — заключила эпатажный блогер.

По мнению обозревателя светской жизни, Ветлицкая, которую она называет бабушкой, «корчится в жалких попытках выдавить из себя сексапил».

В конце публикации Миро призвала женщин в возрасте одеваться скромнее, чтобы не выглядеть неловко.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов жестко раскритиковал возвращение Ветлицкой на сцену. Он назвал выступление певицы «весьма провинциальным», передавало Федеральное агентство новостей.