Ульянов оценил вероятность появления у Ирана ядерной бомбы

Москва, 10 февраля. Оснований полагать, что у Ирана появится ядерная бомба, нет. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Все это чистой воды спекуляция. Определенные отклонения Тегерана от его обязательств по Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ имели место в основном до 2003 года. С 2009 года ни одного такого отклонения МАГАТЭ не фиксировало», — пояснил он.

По словам Михаила Ульянова, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал перспективы создания ядерной бомбы. Он отметил, что «пока ядерная программа Ирана подлежит проверке, пока в этой стране находятся инспекторы МАГАТЭ и пока применяется дополнительный протокол к соглашению о гарантиях, международное сообщество в случае какого-то нежелательного развития событий узнает об этом немедленно».

«Это правда. Никаких оснований для беспокойства сейчас нет», — резюмировал Ульянов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки США по району Багдада. В результате авиаудара ВВС США, который отдал лично американский президент Дональд Трамп, был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал Вашингтону жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения обязательств в рамках СВПД по ядерной программе. В СМИ обсуждают вопрос о запасах низкообогащенного урана в связи с отказом от выполнения ряда обязательств по ядерной сделке, и насколько это опасно с точки зрения разработки Тегераном ядерной бомбы.

Позже в Twitter глава Белого дома написал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что законодатели ограничат военные полномочия президента Дональда Трампа по Ирану.