Генетики из США создали новый инструмент для борьбы с раком

Вашингтон, 10 февраля. Американские медики сообщили о прорыве в разработке новых методов борьбы с раком и другими трудноизлечимыми болезнями.

Инновационная технология принадлежит специалистам по синтетической биологии из компании Northwestern Engineering. Глава кафедры химии и биоинженерии Инженерной школы Маккормика Северо-Западного университета в США Джош Леонард объяснил, что этот биологический инструмент позволяет создавать генетические программы в клетках млекопитающих (это было отражено и в его названии — СОМЕТ — составные элементы транскрипции млекопитающих).

СОМЕТ представляет целый комплекс из промоторов и синтетических факторов транскрипции, которые предназначены для создания и тонкой настройки программ генетической экспрессии.

«Настраивая гены так, как не позволяют другие инструменты, COMET дает нам новые методы лечения таких сложных заболеваний, как онкологические», — подчеркнул Леонард.

В настоящее время, как уточняет Planet Today, создатели инновационной технологии уже смогли проверить функциональность комплекса для создания и настройки генетических программ в клетках на тестовых микроорганизмах. Исследования продолжаются.