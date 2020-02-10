Возлюбленный Бузовой готовит совместный трек с Егором Кридом

Москва, 10 февраля. Российский певец Егор Крид заявил о решении записать совместный клип с блогером Давидом Манукяном, который состоит в отношениях с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом блогер сообщил своим подписчикам в Instagram.

Манукян, благодаря роману с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, стал еще более востребованным. Он начал свою сольную карьеру. В социальной сети блогер сообщил, что всегда мечтал спеть с бывшим участником лейбла Black Star Егором Кридом.

Крид не оставил без внимания обращение Манукяна. Он устроил голосование в своем аккаунте. 81% подписчиков певца заявили, что они хотели бы увидеть Крида и Манукяна вместе на сцене. Артисты рассказали подписчикам, что вскоре встретятся лично, чтобы обсудить все детали совместного хита.

Ранее мать известной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина Бузова прокомментировала планы дочери во второй раз выйти замуж. Она отметила, что «знает мальчика визуально». На вопрос журналистов, хочет ли она, чтобы дочь вышла замуж, Ирина Бузова ответила, что замужество ничего не гарантирует.

Ранее стало известно, что Бузова может принять предложение нового ухажера — блогера Давида Манукяна. Сама певица и телеведущая не скрывает свой роман с блогером и активно делится совместными счастливыми снимками. Как пишут средства массовой информации, мужчина души не чает в своей спутнице. Журналисты считают, что все идет к свадьбе.