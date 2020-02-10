Политолог Бень назвал дикостью американские приготовления к войне с РФ

Москва, 10 февраля. Тема войны необходима для политических кругов и СМИ США. Такое мнение выразил глава Московского политологического клуба Евгений Бень, отреагировав на публикацию американского издания о гипотетическом конфликте с Россией.

Электронное издание Breaking Defense выпустило материал, рассказывающий о проблемах, которые могут помешать армии США добиться успеха в войне с Россией.

Авторы статьи отмечают, что серьезным препятствием для тяжелой техники НАТО станут мосты в Восточной Европе, и, в частности, в Польше, которые рассчитаны на максимальную нагрузку в 45 тонн. При этом западные танки весят значительно больше. Так, масса американского M1 Abrams составляет более 60 тонн.

Комментируя публикацию, Бень заявил, что тема войны регулярно поднимается в американском информационном пространстве.

«Само допущение широкомасштабной войны стало своеобразным трендом. Это дикость, потому что в случае войны не до рек будет, в первые же часы существование цивилизации окажется под угрозой», — считает политолог.

По словам эксперта, СМИ и политики США используют военный дискурс, чтобы увеличить свою популярность.

«Это очень хорошая карта для привлечения читателей, для того, чтобы позиционировать себя на политическом поле», — обратил внимание Бень.

Публицист также добавил, что такие высказывания необходимы, «чтобы в дальнейшем развивать систему вооружений США». Однако, по его мнению, военные приготовления сыграют злую шутку.