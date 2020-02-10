СК попросил отправить в психбольницу обвиняемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Москва, 10 февраля. Следственный комитет России попросил суд отправить в психбольницу мужчину, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело <...> направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в конце октября прошлого года мужчина беспрепятственно проник в детский сад «Сказка» во время тихого часа и зарезал спящего ребенка. Было возбуждено уголовное дело об «убийстве малолетнего» в отношении 36-летнего жителя Нарьян-Мара.

Обвиняемый сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что зарезал ребенка ради вечной жизни близких и собственного богатства. Ранее источники Федерального агентства новостей сообщали, что мужчина был психически болен.

Также заведено дело против охранника детского сада, который пропустил мужчину в здание, напомнил RT. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Идет также расследование дела по факту халатности должностных лиц детского сада, которые не обеспечили безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении (статья УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека»), указал «Взгляд.ру».