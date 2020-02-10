ФАН продолжит освещать сотрудничество «Новой газеты» с террористами и экстремистами

Федеральное агентство новостей (ФАН) на основании имеющихся в распоряжении редакции документов и свидетельских показаний, неоднократно рассказывало своим читателям о сотрудничестве журналистов «Новой газеты» с террористами запрещенной в России организации ИГИЛ1, а также с финансовыми структурами беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Эти сведения подтверждались также и убедительной координацией публикаций в «Новой газете» материалов, дискредитирующих действия ВКС РФ на Ближнем Востоке, а также действий добровольцев, воюющих против террористов ИГИЛ. Военнослужащие, отважно боровшиеся с террористами, оскорблялись и дискредитировались, а необходимость их борьбы с терроризмом подвергалась сомнению.

В материалах «Новой газеты», помимо оскорбительных материалов в отношении российских военнослужащих и добровольцев, публиковались также и персональные данные солдат и офицеров: как погибших, так и действующих в составе разных подразделений. Таким образом на родственников военнослужащих оказывалось психологическое давление, а их жизнь и здоровье подвергались реальной угрозе.

Редакция ФАН считает недопустимым подобное сотрудничество журналистов «Новой газеты» и террористов ИГИЛ, и несмотря на все попытки «Новой газеты» запретить ФАН обнародовать подобную информацию, продолжит публикации, раскрывающие позорную связь представителей либеральной прессы с отъявленными террористами и убийцами.

1 Организация запрещена на территории РФ.