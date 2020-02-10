Нового генконсула КНР поместили на карантин в Екатеринбурге

Екатеринбург, 10 февраля. Нового генерального консула КНР Цуя Шаочуня поместили на карантин в его резиденции в Екатеринбурге в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Об этом сообщил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.

Цуй Шаочунь прибыл в столицу Урала в конце минувшей недели. Новый генконсул прилетел в Москву из Пекина, а оттуда прибыл самолетом в Екатеринбург. Китайский дипломат пробудет на карантине 14 дней, так как это является обязательным требованием ко всем приезжающим в Россию из Китая.

«Он находится в резиденции, пока не приступил к своим обязанностям», — рассказал Харлов.

Представитель МИД РФ добавил, что в связи с карантином пришлось перенести некоторые запланированные встречи и мероприятия с участием генконсула, сообщает телеканал «360».

Отметим, что в Екатеринбурге на карантине сейчас также находятся 58 граждан КНР, прибывших в город 7 февраля. Кроме того, 70 китайцев, приехавших с 6 по 10 февраля, поместили на карантин в общежитии города Богданович Свердловской области, передает НСН.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Число жертв инфекции превысило 900 человек, а количество зараженных уже достигло 40,5 тысячи. Ранее стало известно, что Китай направил 10 миллиардов долларов на борьбу с эпидемией.

В России пока зафиксировано только два случая коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области. Оба зараженных — граждане КНР. Они уже идут на поправку.