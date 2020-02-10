Гончарук попытался оправдаться за критику Зеленского

Киев, 10 февраля. Слова в адрес президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшие на заседании правительства страны, были вырваны из контекста. Об этом заявил журналистам в понедельник премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ», — попытался оправдаться глава правительства.

Гончарук также указал на то, что слова о примитивном понимании экономики главой украинского государства были вырваны из контекста. На самом деле, объяснил украинский премьер, президент Зеленский «очень умный», а также «хороший менеджер и достаточно мудрый человек».

Напомним, ранее Гончарук оказался в центре скандала из-за обнародования «прослушки» его совещаний. Украинский телеканал «1+1» опубликовал аудиозапись «совещания», посвященного курсу украинской валюты, на котором премьер-министр якобы отрицательно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности, говорит, что у лидера страны «примитивное понимание экономических процессов». На прошлой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) нагрянула с обысками в офис канала «1+1». Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что следственные мероприятия проходили в рамках расследования дела о прослушивании Гончарука.