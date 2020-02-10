Сотрудники «Новой газеты» вызваны в СК РФ для проверки сотрудничества Короткова с террористами ИГ

Москва, 10 февраля. Сотрудники «Новой газеты» были вызваны в Следственный комитет по делу о связях издания и лично его корреспондента Дениса Короткова с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.

Поводом для проведения следственной проверки сотрудниками ГСУ СК РФ стало расследование Федерального агентства новостей (ФАН), в котором указывалась связь Короткова с ИГИЛ1.

Согласно указанным в материале ФАН данным, Коротков вел контакты с сирийскими террористами еще в 2017 году. В публикации Telegram-канала Directorate 4 была представлена информация, что в личных вещах ликвидированных в Дейр-эз-Зоре боевиков был обнаружен телефонный номер Короткова. В 2019 году ФАН получил интервью у одного из бывших игиловцев по имени Малиф, который рассказал о том, что неоднократно общался с Коротковым и передавал ему актуальные боевые сводки. Эти данные в дальнейшем становились основанием для «расследований» автора «Новой газеты» о положении дел в Сирии.

Подобная связь Короткова и его источники получения информации из Сирии стали основанием для сотрудников отдела Следственного комитета РФ по особо важным делам проверить деятельность корреспондента «Новой газеты». В феврале 2020 года СК РФ направил в редакцию издания требование предоставить личные данные Короткова и подготовить подробный отчет о заданиях, связанных с событиями в Сирийской Арабской Республике.

Однако очевидно, что Коротков не мог в одиночку работать без ведома «Новой газеты», поэтому на допрос для дачи показаний в деле о связях с запрещенной в России террористической группировкой ИГ1 были вызваны и другие сотрудники издания. Тщательная проверка деятельности «Новой газеты» и источников получаемой информации из Сирии позволит СК РФ выявить нарушения российских законов в сфере уголовного права.

1 Организация запрещена на территории РФ.