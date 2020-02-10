Шахназаров рассказал о работе группы по внесению изменений в Конституцию России

Москва, 10 февраля. Жизнь меняется, поэтому время от времени нужно вносить изменения даже в конституцию, считает режиссер и член рабочей группы по внесению поправок в основной закон Карен Шахназаров.

По словам народного артиста России, группа встречается дважды в неделю для обсуждения предложений по поправкам в конституцию. Изменения, которые произойдут, станут, как считает Шахназаров, принципиальными и революционными.

«Особенно в той части, что Госдуме будет передано больше полномочий — наша политическая система становится более демократической, более гибкой и более устойчивой», — сказал в интервью «Известиям» Шахназаров, отметив, что исполнительная власть отныне в большей степени будет контролироваться ГД.

Более того, поступает много предложений по поправкам от простых россиян, указал режиссер. Например, соотечественники предлагают принимать любые территориальные изменения в границах России только посредством референдума. Это должно обезопасить страну от возможных потерь, если кто-то вздумает «отдать или подарить» территории.

«Конституция — не Евангелие. Наша жизнь меняется, поэтому время от времени нужно вносить изменения даже в основной закон страны», — добавил Шахназаров.

Ранее депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон Павел Крашенинников сообщил, что к законопроекту об изменении конституции поступило свыше 80 поправок. Впереди много работы, подчеркнул он.