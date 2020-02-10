Назван топ-10 регионов России с самым доступным бензином

Москва, 10 февраля. Жители Крайнего Севера и российской столицы могут купить наибольший объем бензина на свою среднюю заработную плату.

Согласно информации РИА Новости, на первом месте рейтинга российских субъектов по доступности топлива для населения оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Так, житель ЯНАО может купить на среднюю зарплату 2091 литр бензина, а житель столицы — 1886 литров. «Бронза» рейтинга досталась Ненецкому автономному округу — 1640 литров.

В топ-10 регионов РФ по доступности топлива также вошли Чукотка, Сахалин, Камчатка и Магаданская область, ХМАО, Северная столица и Мурманская область. Отмечается, что не такая благоприятная ситуация зафиксирована на Северном Кавказе. Однако аутсайдером списка по доступности бензина оказалась Карачаево-Черкесия, где средней зарплаты хватит только на 525 литров топлива.

Напомним, опубликованный в октябре 2019 года рейтинг регионов России по стоимости литра бензина продемонстрировал, что дешевле покупать топливо в Салехарде — 42,52 рубля. Параллельно Чукотский автономный округ — другой лидер по доступности бензина — вошел в перечень субъектов РФ с самым дорогим горючим.