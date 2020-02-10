Москва, 10 февраля. Глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Франк Шауфф выразил надежду на то, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» завершится в 2021 году.

«Я не эксперт по вопросам строительства газопроводов, однако надеюсь, что оно (строительство) действительно закончится в 2021 году», — сказал он.

По словам Шауффа, АЕБ рассматривает «Северный поток — 2» как важный коммерческий проект, «который поможет европейской экономике получить газ, а российской экономике — получить доходы от его продажи».

В конце декабря 2019 года официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенс Мюллер рассказал, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершено на 93,5%. По его словам, проложено уже более 2,3 тысяч километров трубопровода из почти 2,5 тысячи.

Как отметил президент Владимир Путин, газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано. Об этом напоминает «Газета.ru».

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский ранее заявил, что власти Австрии поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку он выгоден Европе.

Проект российского газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.