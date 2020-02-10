Мишустин распорядился выделить 71 млрд рублей ветеранам к юбилею Победы

Москва, 10 февраля. На единовременные выплаты российским ветеранам к юбилею Победы выделят 71 миллиард рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он уточнил, что деньги ветераны получат в апреле-мае 2020 года. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о единовременной выплате к 75-летию Победы. Как пишет ТАСС, они будут выплачены не только ветеранам, но и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Глава государства напомнил, что обычно выплаты к годовщине Победы составляют по десять тысяч рублей ветеранам и по пять тысяч рублей труженикам тыла, однако в 2020 году решил отступить от ранее установленной суммы.

Размер единовременных выплат составит 75 тысяч рублей.

Кроме того, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ветеранам, прожившим в блокадном Ленинграде хотя бы один день, будут полагаться дополнительные выплаты. Соответствующая финансовая поддержка коснется тех, кто не имеет медалей или знаков, связанных с блокадой города в годы Великой Отечественной войны.

Также Минтруд назвал число проживающих в России участников Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в РФ осталось менее 76 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В России насчитывается 96,3 тысячи человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 103,7 тысячи бывших несовершеннолетних узников фашизма, а также 144 бывших совершеннолетних узников фашизма. Также в России проживают более 240 тысяч вдов инвалидов и участников войны, а также 762,6 тысячи тружеников тыла.