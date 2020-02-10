Путин заявил, что международная обстановка становится более турбулентной

Москва, 10 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником и отметил их достижения в работе. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

А их немало. Так, осенью 2019 года в Женеве начал работу сирийский Конституционный комитет. В начале декабря в Париже состоялся саммит «нормандской четверки», перед которым киевские власти выполнили свои обязательства по разведению сил, а также признали «формулу Штайнмайера».

Благодаря усилиям российской дипломатии оппозиция Венесуэлы не смогла сместить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 22 октября 2019 года был подписан российско-турецкий меморандум по Идлибу, благодаря чему была остановлена турецкая военная операция в Сирии. Кроме того, часть военных США покинула Заевфратья.

Но несмотря на значительные успехи, российским дипломатам предстоит ответить еще на многие вызовы.