Путин заявил, что международная обстановка становится более турбулентной

Москва, 10 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником и отметил их достижения в работе. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
А их немало. Так, осенью 2019 года в Женеве начал работу сирийский Конституционный комитет. В начале декабря в Париже состоялся саммит «нормандской четверки», перед которым киевские власти выполнили свои обязательства по разведению сил, а также признали «формулу Штайнмайера».
Благодаря усилиям российской дипломатии оппозиция Венесуэлы не смогла сместить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 22 октября 2019 года был подписан российско-турецкий меморандум по Идлибу, благодаря чему была остановлена турецкая военная операция в Сирии. Кроме того, часть военных США покинула Заевфратья.
Но несмотря на значительные успехи, российским дипломатам предстоит ответить еще на многие вызовы.
«Международная обстановка становится более турбулентной, требуются действия, направленные на стратегическую стабильность», — подчеркнул глава государства.