Дамаск, 10 февраля. Городской совет древней Пальмиры в сотрудничестве с Военно-строительным институтом завершил проект по очищению города от пыли и мусора, которые были оставлены боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Глава городского совета Хани Даас сообщил, что срок реализации проекта составил 75 дней, за это время рабочие убрали 11 000 кубических метров пыли и щебня со всех городских кварталов и улиц, главных входов и выходов. Кроме того, были вычищены территории государственных учреждений, школами и туристических объектов.

В комментарии нашему корреспонденту Даас подтвердил, что стоимость проекта по уборке Пальмиры, бюджет которого был установлен Комитетом по восстановлению в сотрудничестве с министерством окружающей среды, составила 20 миллионов лир. Весь мусор, собранный за этот период, был перенесен на свалки, находящиеся за пределами города. Теперь многие жители Пальмиры смогут вернуться в родные дома, которые долгое время были заброшены.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что Пальмира находилась под террористической оккупацией с мая 2015 года. В первый раз ее освободили в марте 2016 года, однако террористы «Исламского государства» вновь захватили Пальмиру. В 2017 году город был снова очищен от незаконных вооруженных группировок — на этот раз окончательно.

Пальмира является древнейшим городом на территории сирийской республики. Именно через нее когда-то простирались главные торговые пути, в том числе Великий шелковый путь. В 1980 году Пальмира попала в список исторических мест, находящихся под защитой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Многие древнейшие памятники Пальмиры были уничтожены террористическими группировками, которые оккупировали город в течение нескольких лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.