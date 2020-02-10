В МИД РФ уверены в успешном завершении строительства «СП-2» вопреки санкциям

Москва, 10 февраля. Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет благополучно завершено, невзирая на санкционную политику со стороны США. Об этом заявил журналистам в понедельник заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — указал российский дипломат.

Он напомнил, что вмешательство американских властей, продолжающих «цинично в корыстных интересах использовать зависимость мировой экономики от доллара», задержало окончание возведения «СП-2», сообщает РИА Новости.

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих их прокладку, молниеносно прекратить строительство.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Белый дом может ввести новые рестрикции против проекта, если Москва попытается завершить строительство трубопровода. Новые ограничения, указывал RT, могут быть приняты уже в текущем месяце, их целью могут стать инвесторы или предприятия, которые будут принимать российский газ из трубопровода.