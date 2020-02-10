«Новая газета» подала иск в суд против ФАН после обвинений Короткова в сотрудничестве с ИГ

«Новая газета» и спецкорреспондент отдела расследований издания Денис Коротков обратились в суд с иском к Федеральному агентству новостей о защите чести и деловой репутации. Редакция в судебном порядке хочет оспорить материалы ФАН, доказывающие связь Короткова с террористами ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Редакция «Новой газеты» 10 февраля проинформировала читателей, что издание и журналист Денис Коротков обратились с исковым заявлением в суд для защиты своей чести и деловой репутации. Причина инициации судебного процесса — материалы ФАН, доказывающие связь Короткова с сирийскими радикалами ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и выполнением заказов олигарха Михаила Ходорковского. «Новая» отказывается признавать факты. Издание Дмитрия Муратова также сообщило, что требовало ранее опровергнуть сведения и удалить статьи.

Напомним, в конце ноября ФАН опубликовал первую часть большого расследования, посвященного контрабанде похищенной террористами нефти и участию США в поддержке терроризма. В ходе работы в САР и с имеющимися материалами журналисты установили, что сотрудничают с террористами не только американские военные, но и представители российской либеральной прессы. Одним из них оказался Денис Коротков — спецкорреспондент отдела расследований «Новой газеты» и бывший сотрудник «Фонтанки».

Впервые информация о том, что Коротков работает с ИГ, появилась в сентябре 2017 года, когда Telegram-канал Directorate 4 опубликовал фото с одного из мест столкновения с сирийскими радикалами в районе Дейр-эз-Зора. У одного из погибших были найдены распечатки материалов «Фонтанки» по группе «Вагнера». Среди статей также был обнаружен номер мобильного телефона Короткова.

Позднее сведения о работе корреспондента с радикалами подтвердилась. Журналисты ФАН смогли выйти на связь с бывшим боевиком, воевавшим в Сирии, Малифом. В видеоинтервью он рассказал, какую роль играл Коротков в ИГ. По словам собеседника издания, между радикалами и Коротковым происходил обмен информацией. Террористы рассказывали о своих «подвигах» и захваченных местах, а российский журналист делился сведениями о происходящем с российской стороны. Таким образом, Коротков получал «эксклюзивную информацию». Кроме того, работник «Новой» по заказу Михаила Ходорковского публиковал вбросы и фейки о группе «Вагнера». Одним из таких материалов было «расследование» «Новой» о казни сирийца с публикацией сомнительного по правдоподобности видео. Примечательно, что ролик продавали в Сети за 10 000 долларов, но опубликовала его именно «Новая газета».

«Новая газета» неоднократно была замечена в поддержке терроризма и защите людей, работающих с радикалами. Редакция встала на сторону «Мемориала» (НКО признана иноагентом), защищала Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма. Журналист «Новой» Ольга Боброва осенью 2018 года опубликовала интервью с Сергеем Трофимовым, который воюет в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Джебхат-ан-Нусра». Еще один работник либерального издания — Ирек Муртазин — оправдывал террористов, захвативших «Норд-Ост». Также редакция «Новой» выступает в поддержку террористической группировки «Сеть» (запрещена в России), считая радикалов обычными «политзаключенными» и игнорируя доказательства о подготовке терактов.

Отметим, ранее ФАН писал отзыв на критику «Новой газеты» и требования удалить материалы. Редакция объяснила свою позицию и выразила готовность обосновать ее в судебном порядке.

1 Организация запрещена на территории РФ.