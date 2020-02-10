В Минтрансе РФ ответили на предложение увеличить срок запрета на шипованные шины

Москва, 10 февраля. Увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не может быть реализовано. Об этом заявили в пресс-службе министерства транспорта.

«Увеличение периода запрета использования шипованных шин не представляется возможным из-за наличия в транспортном потоке значительной доли транзитного автомобильного транспорта, пересекающего несколько климатических регионов», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В сообщении также отмечается, что введение ограничений по эксплуатации шипованных шин нецелесообразно, так как в регионах РФ разные климатические условия. При этом важно понимать, что введение различных требований к их использованию приведет к издержкам владельцев ТС, отметили в Минтрансе РФ.

Напомним, государственная компания «Автодор» предложила штрафовать автомобилистов за нарушение правил эксплуатации шипованных шин. Колеса с шипами наносят серьезный вред дорожному покрытию. По данным Российского университета транспорта, каждый год 53 миллиарда рублей тратится на устранение колейности, возникающей чаще всего из-за шипованных колес. В госкомпании считают, что нужно наделить региональные власти правом устанавливать периоды использования колес с шипами