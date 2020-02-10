Выход Лизы Галкиной на сцену к Пугачевой растрогал фанатов

Москва, 10 февраля. Поклонники российской певицы Аллы Пугачевой оценили видео, которое появилось на странице дочери исполнительницы и юмориста Максима Галкина Лизы. Ролик был опубликован в Instagram.

На странице Лизы Галкиной появилось видео с последнего концерта примадонны, в конце которого на сцену к певице вышла вся ее семья, включая и саму девочку. Это растрогало подписчиков до слез.

«Очень переживали и волновались, ведь никогда не были на концерте у мамы», — написано в комментарии к видео.

На видео после выступления Пугачевой девочка нежно прижимается к матери на сцене. Подписчики восхитились тем, что происходило после выступления, заметив, что их это растрогало до слез.

«Вот так, выйти и спеть, и всех своих детей встретить на сцене, вот какое счастье. Она — многодетная мать», — оставил комментарий один из юзеров. «Тронуло до слез. Великая женщина», — прокомментировал другой.

Ранее в Сети была опубликована фотография Аллы Пугачевой без макияжа, которая разделила поклонников певицы на два лагеря. На снимке Пугачева запечатлена без привычного макияжа во время прогулки с дочкой Лизой. Многие пользователи назвали снимок «ужасным», а также выразили уверенность, что Пугачевой не стоит отказываться от использования косметики. Однако другая часть пользователей Сети встала на защиту певицы, напомнив всем критикам о ее преклонном возрасте.