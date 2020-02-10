Мишустин потребовал от правительства не расходовать средства резервного фонда

Москва, 10 февраля. Глава Кабинета министров РФ Михаил Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний. Об этом премьер-министр заявил на встрече с зампредами правительства.

Он также потребовал не выделять средства резервного фонда на увеличение каких-либо расходов.

«Необходимо работать в рамках существующего бюджета и не давать необоснованных обещаний и не направлять средства резервного фонда правительства на финансирование тех или иных мероприятий», — отметил Мишустин.

Он обратил внимание, что бюджет РФ на три года уже принят и сбалансирован.

«Это основа стабильности экономики РФ, в нем заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию национальных проектов», — подчеркнул глава кабмина.

Резервный фонд же, по его словам, рассчитан на непредвиденные расходы, прежде всего при чрезвычайных ситуациях. Премьер заявил о необходимости соблюдения бюджетной дисциплины при расходовании средств бюджета и резерва.

Мишустин поручил выяснить причины, по которым происходит недорасходование запланированных средств к концу года, установив «порядок в системе стратегического планирования».

«Я вижу в этом две причины — либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается», — сказал председатель правительства.

Кроме того, он дал указание сделать соответствующие выводы по итогам 2019 года.