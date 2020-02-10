Появилось видео столкновения катеров у острова Пхукет

Москва, 10 февраля. Видео столкновения двух скоростных катеров у острова Пхукет, в результате которого погибли двое детей из России, появилось в Интернете.

Два катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром в понедельник. На одном из лайнеров находились 39 российских туристов, на другом — экипаж, состоящий из таиландцев.

В результате происшествия пострадали более 20 россиян и три гражданина Таиланда. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В посольстве РФ в Таиланде Федеральному агентству новостей сообщили, что дипмиссия отслеживает судьбу всех пострадавших россиян.