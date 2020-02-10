Владелец сети «Пятерочка» обошел Amazon и Nike по росту бизнеса

Москва, 10 февраля. Компания X5 Retail Group, владеющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», обошла по темпам роста бизнеса американскую корпорацию Amazon. Об этом говорится в рейтинге консалтинговой компании Deloitte.

В рейтинг вошли 250 крупнейших розничных продавцов мира. При составлении списка использовались данные за 12 месяцев, закончившихся 30 июня прошлого года. В рейтинг попали пять сетей с российского рынка: X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «М.Видео» и «Дикси». При этом владелец «Пятерочки» занял 42-ю строчку списка с выручкой 24,4 миллиарда долларов.

Кроме того, аналитики составили рейтинг самых динамично развивающихся продавцов. В этом топе X5 Retail Group оказалась на 11-м месте, продемонстрировав рост выручки на 23,4% за пять лет. У Amazon данный показатель составил 18,1%. Кроме того, владельцу «Пятерочки» удалось обогнать фирму Nike — прибыль продавца спортивных товаров выросла на 17,2% за пять лет, сообщает «ФедералПресс».

В предыдущем рейтинге самым динамично развивающимся российским продавцом стала «Лента». Тогда компании удалось попасть в первую десятку списка Deloitte с приростом выручки 27,1%.

Ранее X5 Retail Group заняла третью строчку рейтинга крупнейших частных компаний России, составленного журналом Forbes. За 2018 год выручка владельца «Пятерочек» и «Перекрестков» достигла 1 триллиона 533 миллиардов рублей, пишет «Газета.ру».