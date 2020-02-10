В кемеровских больницах остаются 14 пострадавших в ДТП с автобусом

Кемерово, 10 февраля. Четырнадцать человек, пострадавшие в результате ДТП на трассе Кемерово – Анжеро-Судженск, находятся в медучреждениях Кемеровской области, сообщили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

«В общей сложности в больницах области остаются 14 человек», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

По его словам, 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом.

Кроме того, как указали в пресс-службе, утром понедельника еще один человек обратился в травмпункт за помощью. Таким образом на амбулаторном лечении находятся 24 человека, в том числе 6 детей.

В минувшее воскресенье, автобус и фура столкнулись лоб в лоб на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск. Водитель грузовика погиб на месте, четыре пассажира автобуса были госпитализированы, напомнил «ФедералПресс». Позже стало известно, что одна из пассажирок умерла на операционном столе. 10 человек были эвакуированы в специализированные медучреждения. Всего за медицинской помощью после автомобильной аварии обратились 38 человек, указал «АиФ».