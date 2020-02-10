Лавров рассказал об убытках европейского бизнеса из-за «одержимости санкциями»

Москва, 10 февраля. Одержимость санкциями обходится европейскому бизнесу в сотни миллиардов евро. Об этом рассказал журналистам руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это уже не практическая политика, а какая-то одержимость санкциями. Хотя всем известно, что европейский бизнес несет от них убытки, исчисляемые многими десятками, если не сотнями миллиардов евро», — обратил внимание российский министр.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что есть небольшая, но весьма «агрессивная группа стран, которые настраивают всех на конфронтацию» с Москвой и на продолжение рестрикций до того момента, пока «минские договоренности не будут выполнены РФ», пишет «РГ».

Лавров указал на то, что «этим пользовался бывший президент Украины Петр Порошенко», впрочем, как и новые киевские власти. По мнению министра, Украина ничего не будет делать, потому что без ее действий Минские соглашения не будут выполнены, но Евросоюз по своей логике будет сохранять санкции против Москвы.

Также глава ведомства добавил, что «русофобское меньшинство в Европейском союзе явно спекулирует на принципе консенсуса».

Как сообщала «Газета.ru», гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ украинские власти объявили о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев постоянно нарушает взятые на себя обязательства.