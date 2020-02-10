Российским военным с госнаградами дадут скидку на продукты и одежду

Москва, 10 февраля. Российские военные, имеющие государственные награды, получат скидку на продукты и одежду в сетевых магазинах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сейчас в пилотном проекте участвуют «Промсвязьбанк», «Военторг» и «Армия России». Орденоносцы, являющиеся участниками зарплатного проекта «Промсвязьбанка», автоматически получат скидку на кассе в размере от 3% до 20%.

«Армия России» стала первым участником проекта, поскольку сеть является единственным официальным продавцом форменной одежды и аксессуаров. «Военторг» пользуется популярностью у военных, несущих службу в отдаленных гарнизонах, так как в подобных местах это часто единственный магазин с продуктами и промтоварами.

Скидки для орденоносцев варьируются в зависимости от наград. На данный момент выделили три категории орденоносцев. Так, имеющие звание Героя Российской Федерации и ордена «Святого Георгия» или «За заслуги перед Отечеством» получат скидку 5% в «Военторге» и 20% в «Армии России», пишет «ФедералПресс».

Во вторую категорию попали обладатели орденов «Александра Невского», «Суворова», «Ушакова», «Жукова», «Кутузова», «Нахимова», «Мужества», «За военные заслуги», «За морские заслуги» и знака отличия «Георгиевский крест». Эти награды дают скидку 4% в «Военторге» и 15% в «Армии России».

К третьей категории относятся награжденные орденами «Почета», «Дружбы», знаком отличия «За безупречную службу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», «Суворова», «Ушакова», «Жукова», «Нестерова», а также «За спасение погибавших». Для этих военнослужащих скидка в «Армии России» составит 10%, а в «Военторге» — 3%, сообщает URA.RU.

Кроме того, сейчас Минобороны ведет переговоры об участии в проекте с «Газпромбанком» и X5 Retail Group, владеющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Как рассказали в X5 Retail Group «Известиям», в «Карусели» с мая 2019 года уже действует программа лояльности для военнослужащих с наградами. На стойке информации торговой сети орденоносцы могут оформить специальную карту, дающую дополнительную скидку по будням с 08.00 до 13.00.