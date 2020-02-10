Ученые рассказали, как сделать сделать овощи полезнее

Москва, 10 февраля. Российские ученые рассказали, как можно увеличить полезные свойства овощей, и, соответственно, повысить их благотворное влияние на организм человека. Соответствующее исследование провели ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта) совместно с коллегами из Кемеровского государственного университета.

Они изучили влияние ультрафиолетового излучения на томаты и пришли к выводу, что оно помогает увеличить содержание антиоксидантов в свежих овощах. Результаты работы опубликованы в журнале Heliyon.

Как заметила директор института живых систем БФУ им. И. Канта Ольга Бабич, «чтобы сохранить здоровье и долго жить, необходимо правильно питаться — с овощами и фруктами в рационе».

«Доказано, что антиоксиданты способны снижать риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивать продолжительность жизни», — отметила она.

По словам ученых, данный метод не требует сложного оборудования, а если его внедрить в практику, то можно повысить обеспеченность россиян свежими овощами с высоким содержанием антиоксидантов.

Гастроэнтеролог Виктория Суджиянова сообщила, что многим людям можно есть овощи только после термической обработки. Она подчеркнула, что это связано с проблемами с пищеварением. По словам специалиста, людям, которые страдают от проблем с желудочно-кишечным трактом, лучше всего отказаться от хрена. Также гастроэнтеролог советует пациентам с подагрой, камнями в почках и желчном пузыре отказаться от бобовых. Лучше не есть репу, редис, редьку и белокочанную капусту тем, у кого заболевания щитовидной железы.