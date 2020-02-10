В Роскачестве рассказали, как выбрать помаду

Москва, 10 февраля. Эксперты Роскачества при выборе помады для губ советуют обращать внимание на состав — ингредиенты чаще всего перечисляются в порядке уменьшения их количества.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, иногда производители могут сначала указать действующие, затем — вспомогательные вещества или просто называть их в алфавитном порядке. Как уточнили эксперты, производитель обязан указывать латинское название веществ в составе косметических средств.

Как объяснили в ведомстве, на русский их переводят для удобства потенциальных покупателей. При этом, если состав пишется только на русском языке, это является нарушением.

Надпись Parfum указывает на то, что в составе продукта есть ароматизаторы. Консерванты должны быть обязательно перечислены в составе помады. Специалисты подчеркнули, что маркировки в виде перечеркнутых кроликов и мышек не говорят об отсутствии опытов на животных.

«К нежелательным компонентам в составе косметики относятся полиэтиленгликоли и жирные спирты, которые являются особенно опасными для чувствительной кожи, склонной к раздражению», — подчеркнули в Роскачестве.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали ряд рекомендаций по выбору безопасной для здоровья косметики и парфюмерии. Россияне должны внимательно читать информацию на этикетке продукта. Речь идет о проверке состава косметического средства, производителе, сроке годности и сведениях о противопоказаниях.

При использовании тестеров лучше наносить косметику на тыльную сторону ладони. После проверки следует удалить косметическое средство с руки с помощью влажной салфетки.

Роспотребнадзор подчеркивает, что крайне нежелательно наносить губную помаду — тестер или тени для век. Это может привести к передаче болезнетворных бактерий и появлению конъюктивита, герпеса, демодекоза.

К примеру, тушь-тестер может вызвать аллергическую реакцию и раздражение кожи вокруг глаз. Тональные средства без дозатора часто являются рассадником бактерий.