Крашенинников рассказал о возможной системе роспуска Госдумы

Москва, 10 февраля. Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Государственную думу, если она трижды отклонила кандидатуру премьера, может быть исключен из Конституции России, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон Павел Крашенинников.

«Сейчас действительно закреплено в конституции, что если Дума три раза не утверждает, то президент назначает премьер-министра самостоятельно и распускает Госдуму. После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан», — сказал парламентарий в интервью «Коммерсанту».

Он также добавил, что после третьего раза глава государства «может назначить и распустить Думу или нет».

Кроме того, по его словам, на обсуждении находится вопрос о том, что делать, если нижняя палата парламента не согласует министров.

В минувшем месяце депутаты Госдумы единогласно поддержали в первом чтении законопроект о поправке к конституции, внесенный российским лидером, напомнил «Мир 24». Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента и Конституционного суда, а также запрет высшим должностных лицам иметь вид на жительство в других государствах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки к основному законы продиктованы жизнью. По его словам, его радует, что дискуссия по поправкам в конституцию «разворачивается широким фронтом».