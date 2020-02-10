Еще 60 человек заразились коронавирусом на борту карантинного судна в Японии

Токио, 10 февраля. Количество зараженных новым типом коронавируса на борту круизного судна Diamond Princess у берегов Японии увеличилось на 60 человек.

К настоящему моменту число инфицированных достигло 130. Об этом сообщает телеканал TBS. Соответствующие данные приводит агентство «Киодо», ссылаясь на источник в правительстве Японии.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния островного государства в воскресенье сообщило, что украинец, который находился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии, заразился китайским коронавирусом.

Изначально новый тип коронавируса был обнаружен у 10 пассажиров круизного судна. Среди них отсутствуют пациенты в тяжелом состоянии. МИД Японии сообщил посольству России, что на борту Diamond Princess находятся 24 россиянина.

Напомним, судно сейчас находится рядом с портовым городом Йокогама на карантине. Планируется, что он закончится 19 февраля.

Власти КНР сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Она была вызвана новым типом коронавируса. По последним данным, от вируса погибло более 800 человек. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса.

В России риск заразиться коронавирусом крайне низок. Но он может оказать влияние на экономику страны. Об этом заявили в Счетной плате РФ. Экономист Института современного развития Никита Масленников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, как России нивелировать возможный ущерб экономике от коронавируса. С его точки зрения, 1% прироста к ВВП должен сгладить негативные последствия вспышки вируса.