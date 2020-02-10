Названа пятерка российских регионов с высоким уровнем IT-преступности

Москва, 10 февраля. Самый высокий процент преступлений с использованием IT-технологий был зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом говорится в данных МВД России.

По сведениям министерства, в прошлом году 28,6% преступлений, совершенных в указанном регионе, были связаны с применением информационных технологий. В ведомстве сообщили, что к ним относятся преступления с использованием компьютерных программ, смартфонов и банковских карт.

Кроме того, высокий процент преступлений в этой области был зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе (27,2%), Чувашии (26,8%), Коми (23,9%) и Пензенской области (23,1%), сообщает RT.

В ведомстве также обратили внимание на то, что меньше всего таких преступлений было зарегистрировано в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Петербурге и Подмосковье.

В общей сложности за прошедшие 12 месяцев количество зарегистрированных преступлений с использованием информационных технологий достигло 294 тыс.

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