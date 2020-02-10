Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Москва, 10 февраля. Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х. Пост появился в Instagram.

«Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь «Технологию», — написала она под роликом.

При этом ее бывший муж — актер Максим Виторган, с которым Собчак рассталась год назад, оставил шутливый комментарий под публикацией.

«Но не забыла сделать губки «уточкой», — написал он.

Собчак выложила необычное фото, впервые показав публике свое лицо без макияжа. На снимке, который был сделан во время отпуска в Куршевеле, также оказался муж Собчак — Константин Богомолов.

Оба супруга были одеты просто и явно не пытались ни на кого произвести впечатление. Судя по всему, пара прекрасно отдыхала и ничто не мешала молодоженам наслаждаться каникулами. Ранее Богомолов выложил в Instagram видео, где он уверенно рассекает на горных лыжах по склону. Режиссер признался, что впервые встал на лыжи всего пять дней назад, однако тренировки под чутким руководством Собчак дали свои плоды.

Кроме того, Собчак заявила, что выступает против жесткого воспитания детей. Гостья программы «Вечерний Ургант» отметила, что не разделяет строгих методов воспитания, которым следует известная продюсер Яна Рудковская. Наставница Димы Билана нередко подвергается критике за чрезмерную требовательность к своему маленькому сыну Саше Плющенко.