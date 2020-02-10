Боевики попытались спровоцировать столкновения армий Сирии и Турции в Идлибе

Дамаск, 10 февраля. Боевики из так называемой «Свободной сирийской армии» попытались спровоцировать столкновения военных Сирии и Турции в провинции Идлиб. Об этом говорится в репортаже телеканала «Россия-1».

В сюжете показали находящийся в Идлибе город Серакиб, который ранее освободили сирийские военные. Город является важным транспортным узлом, так как здесь пересекаются трассы М-4 (Алеппо — Латакия) и М-5 (Алеппо — Хама). Поскольку Серакиб долгое время был занят радикалами, выдающими себя за сирийскую «оппозицию», там все еще остается много снарядов и заминированных объектов.

Чтобы атаковать сирийскую армию, боевики использовали присутствие турецких военных.

«Радикалы прикрывались турецкими военными, да еще и надеялись спровоцировать очередной виток конфликта между Дамаском и Анкарой», — говорится в сюжете.

Кроме того, боевики организовали штабы и склады оружия в школах и мечетях Серакиба. Впоследствии они рассчитывали обвинить сирийских и российских военных в бомбежках объектов социальной инфраструктуры города.

Напомним, в сирийском Идлибе располагается северная зона деэскалации боевиков, созданная в 2017 году. Сейчас там действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль озабочен концентрацией боевиков в Идлибе.