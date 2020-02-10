Южнокорейская картина «Паразиты» получила «Оскар» как лучший иностранный фильм

Нью-Йорк, 10 февраля. Картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получила премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

В воскресенье на 92-й церемонии вручения наград «Оскар» были объявлены победители премии по мнению Американской академии киноискусств.

По данным телеканала ABC, кроме него, за награду боролись «Отверженные» режиссера Ладжа Ли от Франции, «Страна меда» Тамары Котевской и Любомира Стефанова от Северной Македонии, «Тело Христово» Яна Комаса от Польши. Как претендент на звание лучшего был выдвинут фильм «Боль и слава» Педро Альмодовара от Испании.

Напомним, южнокорейский режиссер и сценарист Пон Чжун Хо получил «Оскар» за фильм «Паразиты».

По словам Пон Чжун Хо, он не ожидал получит статуэтку в номинации «Лучший режиссер». По его словам, он хотел бы распилить «Оскар» и поделить с другими номинантами. Кроме того, в своей речи он отметил творчество американского кинорежиссера Мартина Скорсезе, назвав его «свои кумиром». Кроме южнокорейского режиссера на награду также претендовал Сэм Мэндес, Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе и Тодд Филлипс.

По сюжету «Паразитов», сын из небогатой корейской семьи уезжает на стажировку за границу, где ему выпадает шанс устроиться репетитором старшеклассницы в богатую семью Пак. Главный герой подделывает диплом о высшем образовании и переезжает жить в особняк богатой семьи в роли учителя.